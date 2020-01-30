В Азербайджане тысячи студентов сменили учебные заведения и специальности

БАКУ /Trend/ - С начала работы в Азербайджане системы электронного перевода три года назад до шести тысяч студентов, обучающихся в высших или среднеспециальных учебных заведениях перевелись из них или сменили специальности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала консультант информационного отдела министерства образования Гюнай Искандерова.

По ее словам, электронизацию процесса перевода студентов следует рассматривать как составную часть реформ в сфере образования, и за это время не было применено никаких количественных ограничений в связи с процессом перевода.

"В связи с этим не применяются какие-либо количественные ограничения. Если все документы студента, который обратился для перевода, в порядке, то мы выносим решение о его переводе. Если просмотреть прошлогоднюю статистку, то можно увидеть, что только в феврале 2019 года было переведено свыше тысячи студентов. И в этом году ожидается перевод примерно такого же числа студентов", - сказала Искандерова.

Она напомнила, что перевод студентов осуществляется два раза в году - в феврале и июле.

Отметим, что перевод студентов в Азербайджане осуществляется посредством созданного министерством образования в 2016 году портала.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.