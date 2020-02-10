В Азербайджане завершился прием документов в рамках перевода студентов из вуза в вуз

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершился электронный прием документов по переводу студентов из местных и иностранных вузов в азербайджанские, и смене специальностей, а также обучающихся в колледжах страны и магистратуре.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования, в ходе электронного приема документов, осуществляемого посредством портала transfer.edu.az, с первого по седьмое февраля в целом поступило 3083 обращения.

Число студентов, обратившихся для перевода в вузы и смены специальности, составило 2668 человек, а для перевода в среднеспециальные образовательные учреждения - 415 человек.

В настоящее время рассматриваются обращения студентов. Результаты предусматривается опубликовать в начале марта.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )