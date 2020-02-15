Готовится третье издание «Красной книги» Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) редакционной коллегией подготовлена программа работы III-го издания «Красной книги», охватывающей 2020–2023 годы.

Об этом на собрании Президиума сказала вице-президент НАНА, академик Ирада Гусейнова, сообщает в субботу Trend.

После обсуждений, охватывающая 2020–2023 годы программа работы III-го издания «Красной книги» Азербайджана была принята Президиумом.

Кроме того, было сочтено целесообразным организовать совместные обсуждения с министерством экологии и природных ресурсов относительно соответствующих вопросов.

Было рекомендовано разработать междисциплинарную исследовательскую программу, предусматривающую научные, организационные, технические, финансовые и другие вопросы, связанные с III-м изданием «Красной книги».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)