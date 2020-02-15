Участвуй в викторине и выиграй приз – сюрприз для зрителей Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку

БАКУ/Trend/ - В субботу на Национальной арене гимнастики в Баку стартовал первый день соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщает Trend.

В рамках соревнований зрители смогут насладиться не только захватывающими выступлениями спортсменов, но и поучаствовать в викторине. Так, на большом мониторе в зале Арены будет продемонстрирован QR-код, который зрители смогут отсканировать с помощью камеры мобильного телефона и на открывшейся странице ответить на вопросы викторины. Первый правильно ответивший на вопросы викторины получит приз.

В воскресенье, когда будут проходить финалы Кубка, также будет проведена викторина. Желающим принять в ней участие нужно будет загрузить QR-код на официальной странице Федерации гимнастики Азербайджана в Facebook. Вопросы викторины будут связаны с финалистами соревнований. Тот зритель, кто сможет быстрее всех угадать как можно больше победителей шести финалов, получит два абонемента на все соревнования, которые пройдут в 2020 году в Национальной арене гимнастики.

Основным условием викторины является присутствие ее участников на соревнованиях в зале Национальной арены гимнастки.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) пройдет на Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля. В Кубке, который носит квалификационный характер на Олимпийские игры Токио-2020, примут участие 150 гимнастов из 30 стран.

Азербайджан на Кубке мира представляют два гимнаста - Сельджан Магсудова (индивидуальные прыжки на батуте) и Фарид Мустафаев (акробатическая дорожка).

В первый день пройдут квалификационные, а во второй день - финальные соревнования. Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)