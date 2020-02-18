Новый автовокзал в Нафталане не отвечает установленным нормам - Госслужба

БАКУ /Trend/ - Недавно открытая в Нафталане автобусная станция действует абсолютно незаконно, и не отвечает установленным требованиям.

Об этом во вторник сказала Trend пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

По ее словам, Службы предупредила предпринимателя, который построил в Нафталане отель, а затем обустроил первый этаж под автовокзал.

"Есть положение об автовокзалах и автостанциях, где указаны соответствующие критерии. Для получения паспорта предприниматели должны обеспечить соответствие критериям. Под такими критериями подразумевается зал ожиданий на 75 и более мест, комната для матерей с детьми, перроны для пассажиров, обширная площадка для междугородних автобусов, наличие стоянки такси, административное здание, медпункт, комната отдыха для водителей и полицейский участок. Все это - необходимые условия", - сказала Аллахъярова.

Она отметила, что объект предпринимателя не отвечает ни одному из упомянутых критериев.

"После того как предприниматель построил отель, и обустроил первый этаж под автовокзал, сотрудники Службы осмотрели данный объект. В ходе осмотра было установлено, что предприниматель не проделал никакой работы для получения паспорта, и данный объект не отвечает установленным критериям. По этой причине, деятельность этого объекта в Нафталане в качестве автовокзала запрещена", - уточнила Нурида Аллахъярова.

В конце пресс-секретарь Госслужбы обратилась к пассажирам и сообщила, что автобусы, прибывающие в такие объекты, занимаются перевозками незаконно. По причине того, что въезд на территорию осуществляется по разрешению предпринимателя, в ценах могут наблюдаться изменения.

Напомним, что на прошлой неделе Госслужба сообщила, что из 56 действующих в стране автовокзалов 40 уже обеспечены паспортом. В связи с выдачей паспортов остальным автовокзалам и автостанциям ведутся переговоры.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)