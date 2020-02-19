Начались репетиции балета Арифа Меликова "Легенда о любви" (ФОТО/ВИДЕО)

Общество 19 февраля 2020 12:46 (UTC+04:00)
Начались репетиции балета Арифа Меликова "Легенда о любви" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Начались репетиции балета "Легенда о любви" народного артиста Арифа Меликова, сообщает в среду Trend.

Репетиции проходят под руководством прославленного балетмейстера Юрия Григоровича.

Сценическое оформление принадлежит известному художнику Симону Вирсаладзе. Кроме того, дирижировать Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли будет народный артист Азербайджана Ялчин Адыгезалов.

Отметим, что при поддержке Фонда Гейдара Алиева по прошествии более чем полувека триумфально возвращается на родину один из шедевров мировой классической музыки - балет "Легенда о любви" выдающегося композитора, лауреата Государственной премии Азербайджана, народного артиста СССР Арифа Меликова.

Презентация известного произведения состоится 13,15 и 16 марта 2020 года во Дворце Гейдара Алиева.

Билеты можно приобрести в пунктах продаж iTicket.az

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Начались репетиции балета Арифа Меликова "Легенда о любви" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Начались репетиции балета Арифа Меликова "Легенда о любви" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Начались репетиции балета Арифа Меликова "Легенда о любви" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Начались репетиции балета Арифа Меликова "Легенда о любви" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Начались репетиции балета Арифа Меликова "Легенда о любви" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Начались репетиции балета Арифа Меликова "Легенда о любви" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Начались репетиции балета Арифа Меликова "Легенда о любви" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Начались репетиции балета Арифа Меликова "Легенда о любви" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Начались репетиции балета Арифа Меликова "Легенда о любви" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Начались репетиции балета Арифа Меликова "Легенда о любви" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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