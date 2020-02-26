Проживающие в Баку 30 семей вынужденных переселенцев будут переселены в Физули

БАКУ/Trend/ - На территории, называемой "Станция Сумгайыт", на Абшероне продолжается строительство жилых зданий для вынужденных переселенцев, сказал в среду Trend председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев.

По его словам, работы планируется завершить до конца этого года: "Президент Ильхам Алиев распорядился о строительстве поселка для более чем 7 тысяч семей. В настоящее время строительство продолжается. Стараемся вовремя и качественно завершить строительство квартир и сдать их в эксплуатацию".

По словам главы Комитета, работы будут осуществляться поэтапно: "Сначала будут переселены семьи, которые живут в очень тяжелых условиях. Переселение будет идти поэтапно".

Рзаев добавил, что в Самухе тоже ожидается строительство нового поселка: "Одно здание на 50 квартир будет построено в Агдаме, здание на 45 семей – в Лянкяране, 30 частных домов строится на освобожденной от оккупации территории в Физули. После завершения строительства этих зданий 30 семей, проживающих в Баку, будут переселены в Физули, в свои родные села".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)