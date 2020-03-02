В Азербайджане начинается конкурс по приему на работу учителей на бессрочной основе
БАКУ/Trend/ - С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается конкурс по приему на работу на бессрочной основе учителей, работающих по срочному трудовому договору в общеобразовательных заведениях, входящих в систему минобразования, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.
Кандидаты, желающие участвовать в конкурсе, проводимом Центром человеческих ресурсов, функционирующим при Институте образования, 2-6 марта должны пройти регистрацию на сайте http://www.miq.edu.az/muqavile/.
Информация о программе и материалах будет размещена на том же сайте.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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