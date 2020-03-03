В части Низаминского района Баку воды не будет
БАКУ/Trend/ - В части Низаминского района Баку до сегодняшнего вечера будут ограничения в подаче воды, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу".
Перебои в подаче воды связаны с аварией, произошедшей на водопроводе, на территории этого района.
(Текст: Кямаля Сеидова. Релактор: Гюнель Зейналова)
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