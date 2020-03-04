НОК: Приезжающие в Азербайджан спортсмены будут проверяться на коронавирус

БАКУ /Trend/ - Каждый, кто приезжает в Баку, будет проверен, и обязан предъявить справку о здоровье.

Об этом сказал журналистам вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде, комментируя участие итальянских спортсменов в Чемпионате Европы по карате, который будет проходить в марте в Баку, сообщает в среду Trend.

По его словам, на границе все будут проходить проверку: «Если спортсмен здоров, он будет допущен к участию в соревновании. Если нездоров, и есть подозрения на болезнь, он будет депортирован или помещен в карантин. Это не прихоть, а требование ВОЗ».

Вице-президент НОК также добавил, что перенос соревнований зависит от объективных причин: «Это не зависит ни от нас, ни от других лиц. Поэтому какое-то из соревнований может быть отложено или перенесено в более безопасное место. Но они все состоятся, и все запланированные мероприятия будут проведены».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)