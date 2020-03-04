Медицинские маски есть в подавляющем большинстве аптек Азербайджана - Экономист

БАКУ /Trend/ - Мониторинги Центра экономического и социального развития показали, что в маски есть в подавляющем большинстве аптек.

Об этом в среду сказал Trend председатель правления Центра экономического и социального развития, экономист-эксперт Вугар Байрамов.

По его словам, в некоторых аптеках маски скрытно продаются по завышенной цене. А это правонарушение и искусственное завышение цен.

"Заботы населения, в том числе вопрос его обеспечения медицинскими масками находится в центре внимания главы государства. На самом деле, в Азербайджане имеется достаточное количество масок. Кабинет министров принял решение об ограничении экспорта медицинских масок и других медпринадлежностей до первого мая. Правительство практически заранее подготовилось к последствиям, которые может вызвать коронавирус. Однако, к сожалению, есть предприниматели, которые стремятся извлечь выгоду из сложившейся в связи с коронавирусом ситуации. В результате также недобросовестные лица или вообще не организовали поставки масок со складов в аптеки, или же искусственно завысили цены", - сказал Байрамов.

Он считает, что на данном этапе есть необходимость в строгом мониторинге со стороны правоохранительных органов и министерства экономики. Эксперт предложил предпринять шаги для обеспечения продажи масок, имеющихся на складах, а также принять соответствующие правовые меры в отношении предпринимателей, которые не организовали это вовремя.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)