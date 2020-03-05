Докторанты ряда научных учреждений переведены в АН Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Докторанты и диссертанты, обучающиеся в некоторых научных учреждениях Азербайджана, переведены в институты Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), сообщает в четверг Trend со ссылкой на Академию.

На собрании президиума АН было принято решение о переводе в соответствующие докторантуры и диссертантуры институтов Академии наук группы докторантов и диссертантов упраздненных Департамента по охране биоразнообразия и развитию особо охраняемых природных территорий, Научно-исследовательского института гидрометеорологии, Научно-исследовательского института рыбного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов и Научно-исследовательского и образовательного центра по труду и социальным проблемам при министерстве труда и социальной защиты населения для продолжения образования по подготовке докторов философии.

На собрании также утверждена годовая сумма оплаты по программам доктора философии и доктора наук, а также оплаты за учебу по соответствующим специальностям докторантуры и диссертантуры для иностранцев и лиц без гражданства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)