Управление мусульман Кавказа дало рекомендации в связи с коронавирусом (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Управление мусульман Кавказа (УМК) дало рекомендации в связи с опасностью коронавируса.

Как сообщает в четверг Trend, в рекомендациях Управления отмечается, что для пресечения распространения и предупреждения последствий коронавируса, распространившегося в последнее время во всем мире, в Азербайджане, как и в других соседних странах, принимаются профилактические меры, санитарно-эпидемиологическая ситуация находится под полным контролем.

"Государство принимает все необходимые медико-санитарные меры для недопущения распространения этого заболевания в стране. Учитывая многочисленные обращения верующих страны, казиев и уполномоченных представителей, УМК обращается с рекомендациями к представителям мечетей и святилищ страны", - говорится в обращении.

УМК рекомендует верующим, серьезно соблюдать указания врачей, обращаться в соответствующие государственные медико-санитарные учреждения для дезинфекции в мечетях, святилищах, религиозных учебных заведениях и курсах по обучению Корана, в частности уделять особое внимание дезинфекции помещений для омовения, санитарных узлов.

УМК просит людей, преодолевших долгий путь, пожилых, а также лиц, чувствующих у себя симптомы простуды, совершать намаз дома. Верующим в мечетях рекомендуется избегать рукопожатий, близких контактов.

Учитывая риск массового инфицирования, для защиты здоровья граждан УМК рекомендует религиозным деятелям и верующим временно отменить в мечетях совместные проповеди и моления, совершать коллективный намаз без перерывов.

“Рекомендуем по возможности совершать намаз дома, в случае если этого не допускает санитарно-эпидемиологическая ситуация отменить мероприятия в мечетях. Воистину, для того, чтобы не допустить инфицирования окружающих, отмена пятничных намазов и других мероприятий на определенное время соответствует шариату. Однако, это не означает, что мечети и святилище закрываются. Казии и религиозные деятели носят ответственность в связи с доведением настоящих рекомендаций до верующих и членов общины», - говорится в обращении УМК.

Управление выражает уверенность в том, что верующие в такой трудный момент без паники будут принимать медико-профилактические меры, с пониманием примут рекомендации УМК.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )