Прием в докторантуру АН Азербайджана будет вестись также на платной основе

БАКУ/Trend/ - С этого года впервые обучение в докторантуре в научных учреждениях системы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) будет помимо бесплатной вестись и на платной основе, сказал в пятницу Trend академик-секретарь, член-корреспондент НАНА Аминага Садыхов.

Академик-секретарь НАНА отметил, что, согласно соответствующему законодательству, сумма оплаты устанавливается самими научными учреждениями.

По его словам, годовая оплата за обучение в докторантуре и диссертантуре по программе доктора философии почти по всем специальностям установлена для граждан Азербайджана в размере 1 тысячи манатов: «Но несколько специальностей являются исключением. Годовая оплата по специальностям биологии и медицины установлена в размере 2 тысяч манатов, по отделению наук о Земле – 1500 манатов».

Садыхов добавил, что для граждан Азербайджана годовая оплата почти по всем специальностям в докторантуре и диссертантуре по программе доктора философии установлена в размере 1200 манатов, кроме биологии и медицины, по которым стоимость обучения составляет 3 тысячи манатов и 2 200 манатов соответственно.

Для иностранцев и лиц без гражданства оплата за обучение в докторантуре и диссертантуре по программе доктора философии составит в среднем 3 тысячи манатов, по программе доктора наук – 4 тысячи манатов, по общественным и гуманитарным наукам – 20 тысячи манатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)