В азербайджанской армии отметили Международный женский день ((ФОТО/ВИДEO)
БАКУ /Trend/ - В воинских частях, находящихся в подчинении министерства обороны, с участием женщин-военнослужащих армии Азербайджана, а также гражданских работников, проведены праздничные мероприятия по случаю 8 Марта - Международного женского дня.
Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны, после того, как поздравление министра обороны было зачитано участникам мероприятий, женщинам были вручены подарки и букеты цветов.
Также участники почтили память шехидов, отдавших свою жизнь за суверенитет и территориальную целостность страны, матерям и женам шехидов были вручены праздничные подарки.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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