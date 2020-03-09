ВОЗ обнародовала последнюю информацию о распространении коронавируса в мире
БАКУ /Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) распространила информацию на 8 марта по случаям заражения болезнью коронавируса, сообщает в понедельник Trend.
Как говорится в сообщении, за последние сутки первые случаи заражения коронавирусом (COVlD-19) зарегистрированы в Болгарии, Коста-Рике, Фарерских островах, Французской Гвинее, Мальдивских островах, Мальте, Мартинике и Молдове.
Число подтвержденных случаев заражения:
В мире: 105 586 (3656 новые)
В Китае: 80 859 (46 новые)
3100 случаев смерти (27 новые)
За пределами Китая:
24 727 случаев заражения (3610 новые)
484 смертельных случаев (71 новые)
101 страна/территорий (8 новых)
ВОЗ считает очень высоким оценку риска по коронавирусу в Китае, на региональном и глобальном уровне.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)