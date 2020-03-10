В Азербайджане началась электронная регистрация по приему в I класс

БАКУ/Trend/ - Сегодня с 11:00 начнется электронная регистрация по приему в I класс всех общеобразовательных школ Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

Родители детей, которые не ходили в «нулевку» должны пройти регистрацию в системе и создать «личный кабинет».

13 марта с 11:00 родители могут выбрать школу.

Напомним, что электронная регистрация проводится на сайте: www.mektebeqebul.edu.az

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)