В Азербайджане началась электронная регистрация по приему в I класс
БАКУ/Trend/ - Сегодня с 11:00 начнется электронная регистрация по приему в I класс всех общеобразовательных школ Азербайджана, сообщает во вторник Trend.
Родители детей, которые не ходили в «нулевку» должны пройти регистрацию в системе и создать «личный кабинет».
13 марта с 11:00 родители могут выбрать школу.
Напомним, что электронная регистрация проводится на сайте: www.mektebeqebul.edu.az
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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