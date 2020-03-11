Джейхун Байрамов: Будет проведена оценка знаний учеников по видеоурокам

БАКУ/Trend/ - После восстановления учебы в школах может быть проведена оценка знаний учащихся средних школ по видеоурокам, проводимым вместо пропущенных уроков.

Об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в среду Trend.

По его словам, это будет осуществлено до принятия окончательного решения о форме компенсации пропущенных уроков.

Министр добавил, что с сегодняшнего дня на телеканале Mədəniyyət начнутся уроки по 3-4 предметам для всех классов. Те, кто не сможет посмотреть эти уроки по ТВ, смогут сделать это на электронных ресурсах минобразования и в соцсети: «С конца этой недели посредством этих видео-уроков министерство образования планирует осуществлять прямую связь посредством профессиональных специалистов, в ходе которой будут обсуждаться вопросы, вызвавшие трудности, и давать дополнительные пояснения».

Напомним, что с учетом угрозы распространения коронавируса с 3 по 27 марта во всех учебных заведениях Азербайджана учеба приостановлена.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)