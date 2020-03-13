Мэр города Богор в Баку ознакомился с опытом работы центра ASAN Xidmet

БАКУ/Trend/ - Целью рабочего визит мэра города Богор является ознакомление с опытом ASAN Xidmet для усовершенствования деятельности аналогичной службы в Богоре - Public Service Mall (MPP), сообщает Trend с мероприятия.

Как сказал мэр в своем выступлении, в 2018-2019 годах в центрах ASAN xidmət были проведены различные тренинги для руководителей службы Public Service Mall столицы Индонезии города Джакарта, а также для руководителей провинций.

“Целью подписанного протокола является повышения качества предоставляемых государственных услуг в городе Богор на основе модели ASAN xidmət” - подчеркнул мэр.

По его словам, на основании достигнутого соглашения, будет осуществлен обмен информацией, опытом и возможностями обучения менеджеров и других сотрудников Public Service Mall (MPP) в ASAN Xidmet.

Напомним, что сегодня в центре ASAN Xidmet 1 прошла церемония подписания протокола между Госагентством Азербайджана по социальным услугам и инновациям в лице председателя Ульви Мехтиева и мэром города Богор Индонезии - Бима Арье Сугиарто.

Автор: Фидан Бабаева, Садраддин Агджаев.