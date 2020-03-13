Оперативный штаб: Причиной смерти гражданки, якобы умершей от коронавируса в Азербайджане, является ее хроническое заболевание (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Причиной смерти гражданки, якобы умершей от коронавируса в Азербайджане, является ее хроническое заболевание.

Об этом, как передает в пятницу Trend, было сказано на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров для представителей СМИ в связи с коронавирусом.

Было отмечено, что препараты против коронавируса повреждают иммунную систему человека и иммунная система этой гражданки не выстояла:

"Состояние остальных пациентов стабильное, они получают поддерживающее лечение. Состояние одного пациента относительно тяжелое, его лечение продолжается, он под наблюдением врачей".

Напомним, сегодня оперативный штаб кабинета министров Азербайджана принял некоторые меры социальной изоляции, включая отмену всех массовых мероприятий, приостановку деятельности кинотеатров, музеев и театров, развлекательных центров, спортивных залов по всей стране и другие меры.

(Автор: Эльчин Мехтиев)