Опубликованы правила работы для торговых центров в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана опубликовал список специальных правил, в соответствии с которыми в ближайшее время будут работать торговые центры и другие объекты, передает Trend.

С полным списком правил можно ознакомиться по ссылке.