В Азербайджане предлагается добавить новую статью в Уголовный кодекс
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане предлагается добавить новую статью в Уголовный кодекс.
Как сообщает в понедельник Trend, это было предложено на сегодняшнем заседании комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламент).
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