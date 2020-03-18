В Азербайджане телеуроки проведут и для студентов профшкол
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане телеуроки будут проводиться и для студентов профессиональных школ.
Об этом сказал заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов, сообщает в среду Trend.
Он отметил, что телеуроки начнутся после праздника Новруз.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова )
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