БАКУ /Trend/ - В связи с угрозой распространения коронавируса COVİD-19 посольство Германии в Азербайджане приостановило выдачу виз.

Как сообщает в четверг Trend, информация об этом размещена на официальной странице посольства в Facebook.

"В связи с текущей ситуацией с 19 марта по 15 апреля приостанавливается выдача виз и деятельность консульского отдела", - говорится в информации.

Отметим, что коронавирус COVİD-19 продолжает стремительно распространяться во многих странах.

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана сообщил, что долгий инкубационный период вируса, высокий темп распространения и тот факт, что вакцина все еще не создана, вынудили государства ужесточить меры. Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус глобальной пандемией, и исходя из ее рекомендаций и требований возникла необходимость для принятия ряда экстренных мер на территории страны.

В связи с этим в течение месяца отменены все массовые мероприятия. От государственных и частных структур, а также граждан требуется соблюдение особых правил.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)