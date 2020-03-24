БАКУ /Trend/ - Одиноким людям старше 65 лет будут оказываться социальные бытовые услуги в их домах. Они будут обеспечены поддержкой, помощью в том направлении, в котором они нуждаются, не выходя из дома.

Как передает Trend, в целях предотвращения распространения в стране коронавируса (COVID-19) Оперативным штабом при Кабинете министров в рамках объявления особого карантинного режима в стране был запрещен выход из дома людей старше 65 лет. Это также служит целью защиты людей из категории с высоким риском заражения от пандемии коронавируса.

В период специального карантина (с 00:00 24 марта 2020 года до 00:00 20 апреля) в домах граждан (в том числе супругов) старше 65 лет и проживающих в настоящее время в одиночестве, согласно законодательству, будет осуществляться обеспечение социально-бытовыми услугами.

Так, в соответствии с законом" О социальной службе", в настоящее время работники районных (городских) отделов Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения обеспечивают социальными бытовыми услугами проживающих в домах престарелых и в одиночку граждан старше 70 лет. К ним относятся работа, связанная с домашним хозяйством, уборкой, приобретением основных товаров народного потребления, медикаментов, коммунальными платежами и т.д.

После этого, в течение карантинного периода эти услуги будут охватывать также граждан старше 65 лет и проживающих в одиночестве.

Таким образом, одинокие люди из этой категории также получат те или иные необходимые услуги по доставке продуктов и оборудования, лекарств, осуществление различных выплат и т. д., связанные с их ежедневными потребностями, пока они находятся дома.

Для этого граждане старше 65 лет и проживающие в одиночестве должны пройти регистрацию по номеру 142 в центре министерства труда и социальной защиты населения. После этого им будут предоставлены упомянутые услуги.