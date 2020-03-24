В Азербайджане снят еще один видеоролик о коронавирусе
БАКУ /Trend/ - В связи с вирусом COVID-2019 в Азербайджане снят еще один просветительский видеоролик, сообщает во вторник Trend.
Видеоролик доступен на сайте koronavirusinfo.az
Темами видео были «Творчество не вмещается в рамки», «Мир спасет красота». Он размещен под хэштегом #evdəqal
Представляем вам это видео:
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )
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