В Азербайджане внесен новый запрет по проведению траурных церемоний

БАКУ /Trend/ - 24 марта в Нахчыванской Автономной Республике состоялось совещание, посвященное мерам по предотвращению распространения вируса на территории Нахчыванской Республики, объявленного в мире пандемией, сообщает Trend.

На совещании утвержден новый порядок по траурным церемониям.

Согласно поручению председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР, Государственное агентство по работе с религиозными организациями и органы исполнительной власти должны держать во внимании правила проведения траурных церемоний. Траурные церемонии должны проводиться в залах, палатках и других закрытых помещениях в течение одного дня, а чай и еда не должны подаваться. Население должно быть информировано о новых правилах.

Также необходимо прекратить подавать чай в религиозно-культурном комплексе «Асхаб аль-Кахф», все места отправления религиозных обрядов и паломничества должны быть продезинфицированы; жителям рекомендуется проводить пятничные намазы дома.