В Азербайджане внесен новый запрет по проведению траурных церемоний

Общество 25 марта 2020 00:46 (UTC+04:00)
В Азербайджане внесен новый запрет по проведению траурных церемоний

БАКУ /Trend/ - 24 марта в Нахчыванской Автономной Республике состоялось совещание, посвященное мерам по предотвращению распространения вируса на территории Нахчыванской Республики, объявленного в мире пандемией, сообщает Trend.

На совещании утвержден новый порядок по траурным церемониям.

Согласно поручению председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР, Государственное агентство по работе с религиозными организациями и органы исполнительной власти должны держать во внимании правила проведения траурных церемоний. Траурные церемонии должны проводиться в залах, палатках и других закрытых помещениях в течение одного дня, а чай и еда не должны подаваться. Население должно быть информировано о новых правилах.

Также необходимо прекратить подавать чай в религиозно-культурном комплексе «Асхаб аль-Кахф», все места отправления религиозных обрядов и паломничества должны быть продезинфицированы; жителям рекомендуется проводить пятничные намазы дома.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Казахстан эвакуировал своих граждан из Кыргызстана из-за угрозы коронавирусa
Казахстан эвакуировал своих граждан из Кыргызстана из-за угрозы коронавирусa
В Бишкеке вводится комендантский час
В Бишкеке вводится комендантский час
В Кыргызстане зарегистрировано уже 12 случаев заражения коронавирусом
В Кыргызстане зарегистрировано уже 12 случаев заражения коронавирусом
Loading Bars
Лента новостей
Минэкономики Азербайджана дало рекомендации руководителям предприятий и компаний Экономика 00:56
В Азербайджане внесен новый запрет по проведению траурных церемоний Общество 00:46
Число заразившихся коронавирусом превысило 400 тыс. В мире 00:22
В Азербайджане принято решение по лицам, работающим на Нефтяных Камнях Экономика 00:15
Граждане Азербайджана, приезжающие в Нахчыван из-за рубежа, пройдут медосмотр Политика 00:04
Ибрагим Мамедов: В Азербайджане будет запущено предприятие по производству медицинских масок Политика 24 марта 23:54
Гражданам из других регионов Азербайджана запрещено приезжать в Нахчыван Политика 24 марта 23:43
Президент Ильхам Алиев: Мы должны беречь государство, наш народ, граждан, особенно пожилых людей Политика 24 марта 23:26
Будет разработана Государственная программа «Цифровая экономика в Азербайджане» Экономика 24 марта 23:21
Азербайджанские студенты в Турции не были выселены из общежитий - посол Политика 24 марта 23:16
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Греции Политика 24 марта 23:13
Сотрудники полиции Азербайджана предупредили лиц старше 65 лет Общество 24 марта 23:06
В Азербайджане достаточно медицинских принадлежностей для борьбы с коронавирусом - министр Общество 24 марта 22:56
В Олимпийском городке Баку аплодировали врачам (ВИДЕО) Общество 24 марта 22:52
Огтай Ширалиев: При необходимости больницы будут оснащены дополнительным медицинским оборудованием Общество 24 марта 22:50
В двух областях Казахстана впервые зарегистрированы случаи заражения коронавирусом Казахстан 24 марта 22:35
В Нахчыване создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Политика 24 марта 22:29
Президент Ильхам Алиев: Будет оказана специальная финансовая поддержка наиболее чувствительным группам предпринимателей, будут введены налоговые льготы, другие привилегии Политика 24 марта 22:03
Огтай Ширалиев: В результате принятых мер предотвращено распространение коронавируса в Азербайджане Политика 24 марта 21:59
Президент Ильхам Алиев: Наша политика всегда поддерживалась народом, мы ощущаем эту поддержку и сегодня Политика 24 марта 21:55
Президент Ильхам Алиев: Хочу выразить сердечную признательность всем гражданам и компаниям, сделавшим пожертвования в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Политика 24 марта 21:37
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанские врачи проявляют большой героизм, рискуя собственной жизнью, здоровьем, с честью выполняют свой служебный долг Политика 24 марта 21:28
Президент Ильхам Алиев: Благодаря принятию превентивных мер, мы на сегодняшний день держим ситуацию с коронавирусом под контролем Политика 24 марта 21:25
Хикмет Гаджиев: Карантин - это не санаторий (ВИДЕО) Политика 24 марта 21:24
В Грузии число зараженных коронавирусом достигло 70 Грузия 24 марта 21:17
Президент Ильхам Алиев: Все обещания выполняются, и уверен, что как в нынешнем году, так и в последующие годы в этом направлении будет проделана еще более масштабная работа Политика 24 марта 21:02
Президент Ильхам Алиев: Наша сильная экономика позволяет осуществить все заявленные нами проекты и программы в социальной сфере - Интервью Азербайджанскому телевидению (ВИДЕО) Политика 24 марта 20:49
В мегаполисе Казахстана подтвержден первый случай заражения коронавирусом Казахстан 24 марта 20:16
Instagram из-за коронавируса ввел функцию совместного просмотра постов В мире 24 марта 20:02
В Азербайджане принято новое решение по иностранцам, временно проживающим в стране Политика 24 марта 19:38
Moody’s: Азербайджан – одна из наименее уязвимых к нефтяному шоку стран Энергетика 24 марта 18:38
Число заразившихся коронавирусом в Португалии превысило 2,3 тыс. Другие страны 24 марта 18:34
Отныне с помощью «Мобильной оплаты» Azercell можно сделать пожертвование в Фонд Поддержки Борьбы с коронавирусом! Общество 24 марта 18:12
UNEC перечислил 150 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Общество 24 марта 18:00
В Азербайджане снимают кинопроект, посвященный апрельским боям (ВИДЕО) Культура 24 марта 17:57
В Азербайджане установлено еще 15 фактов заражения коронавирусом - Оперативный штаб Общество 24 марта 17:32
В Азербайджане запущен официальный сайт Фонда поддержки борьбы с коронавирусом Политика 24 марта 17:19
AZAL доставил из-за рубежа на родину 230 граждан Азербайджана Политика 24 марта 17:18
Минфин Азербайджана начал работать в онлайн-режиме Общество 24 марта 17:10
Фонд Гейдара Алиева перечислил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом и оказал помощь опекаемым учреждениям Общество 24 марта 16:25
МВД Азербайджана пожертвовало в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 1 млн манатов Общество 24 марта 16:14
Кому следует пользоваться медицинской маской? Общество 24 марта 16:06
Казахстан эвакуировал своих граждан из Кыргызстана из-за угрозы коронавирусa Казахстан 24 марта 15:57
Казахстан внесет изменения в прогноз республиканского бюджета Бизнес 24 марта 15:53
Госструктуры Турции координируют действия в борьбе с Covid-19 Турция 24 марта 15:41
В Азербайджане снят еще один видеоролик о коронавирусе Общество 24 марта 15:19
Нигяр Арпадараи: Необходимо беречь наших пожилых, они нуждаются в этом Политика 24 марта 15:17
Какие услуги будут оказываться лицам старше 65 лет в период карантина? Общество 24 марта 14:34
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году» Общество 24 марта 14:27
Лейла Абдуллаева: Азербайджанское государство мобилизовало все возможности для обеспечения безопасности своих граждан Политика 24 марта 14:16
Перевалка грузов из Италии через порты Турции превысила 3,3 млн тонн Турция 24 марта 14:08
В Баку между станциями метро начали курсировать экспресс-автобусы (ФОТО) Общество 24 марта 14:04
Объем перевалки грузов из Китая через порты Турции превысил 800 тысяч тонн Турция 24 марта 13:59
Средства от проданных картин азербайджанские художники переведут в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом (ФОТО) Культура 24 марта 13:59
Посмотреть картины азербайджанских мастеров живописи, не выходя из дома (ФОТО) Культура 24 марта 13:46
Производство гипса в Азербайджане многократно увеличилось Бизнес 24 марта 13:45
Грузия увеличила импорт автомобилей из Турции Турция 24 марта 13:42
Azeltech о проблеме поставок композитных материалов для производств ИКТ 24 марта 13:40
Израиль почти пятикратно увеличил импорт товаров оборонной промышленности из Турции Турция 24 марта 13:31
Туркменистан сокращает импорт ювелирных изделий из Турции Турция 24 марта 13:28
В Азербайджане городские и межрайонные автобусы будут работать в обычном режиме - агентство Общество 24 марта 13:25
VISA рассматривает Азербайджан в качестве открытого к инновациям финансового рынка Финансы 24 марта 13:21
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса в Говсане (ФОТО/ВИДЕО) Политика 24 марта 13:21
Туркменистан увеличивает импорт зерновых и бобовых из Турции Турция 24 марта 13:21
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана переведет средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Финансы 24 марта 13:17
Россия увеличивает импорт автомобилей из Турции Турция 24 марта 13:16
Какую продукцию будет разрешено продавать на ярмарках? Общество 24 марта 13:15
Казахстан запретил экспорт сельхозпродукции на период действия режима ЧП Бизнес 24 марта 13:08
В Бишкеке вводится комендантский час Другие страны 24 марта 13:05
Нацбанк Грузии временно прекращает выдачу лицензий финансовым организациям Грузия 24 марта 13:05
В Азербайджане запрещен прямой контакт покупателей с нефасованными продуктами питания Общество 24 марта 13:04
Завтра в Баку сохранится теплая погода Общество 24 марта 12:44
Для эвакуации граждан Польши будет выполнен авиарейс Баку-Варшава Политика 24 марта 12:34
Прочитай стихотворение, будь позитивным! В Азербайджане объявлен новый челлендж (ВИДЕО) Культура 24 марта 12:25
В Милли Меджлисе Азербайджана созданы группы информационного обмена Политика 24 марта 12:21
Обнародован объем перевалки грузов из США через порты Турции за январь-февраль 2020 года Турция 24 марта 12:08
Минобороны Азербайджана: Предотвращена попытка провокации ВС Армении, перестрелка продолжается Нагорно-карабахский конфликт 24 марта 12:01
В Грузии запретили социальные мероприятия Грузия 24 марта 11:55
МИД Грузии уведомил ООН и Совет Европы о введении чрезвычайного положения Грузия 24 марта 11:51
Ильхам Мамедов: В борьбе с коронавирусом граждане тоже должны проявлять ответственность (ВИДЕО) Общество 24 марта 11:48
Больше половины транспортировки нефтепродуктов Азербайджана приходится на два трубопровода Энергетика 24 марта 11:35
Анна Нетребко приготовила азербайджанский плов (ФОТО) Звёздный мир 24 марта 11:22
Казахстан увеличил импорт химпродукции из Турции Турция 24 марта 11:19
Первая партия труб для строительства IGB прибыла в греческий порт Энергетика 24 марта 11:15
Обнародован объем перевалки грузов из Германии через порты Турции за январь-февраль 2020 год Турция 24 марта 11:12
Грузия заявила о 66 случаях заражения коронавирусом Грузия 24 марта 11:06
В Украине вводится массовый контроль за соблюдением карантина из-за коронавируса В мире 24 марта 11:05
В бакинском метро сократилось число пассажиров Общество 24 марта 11:03
Главы МИД G7 проведут переговоры в формате видеоконференции В мире 24 марта 11:00
Компания ART Group Logistic о причинах снижения объемов грузоперевозок ИКТ 24 марта 10:57
Турция эвакуировала студентов из 4 стран Европы Турция 24 марта 10:57
Народный артист Азербайджана перенес даты концертов в России и Казахстане Звёздный мир 24 марта 10:56
В Баку продезинфицированы улицы (ФОТО/ВИДЕО) Общество 24 марта 10:52
Грузия увеличила объем импорта электротоваров из Турции Турция 24 марта 10:46
Казахстан сократил импорт продукции оборонной промышленности из Турции Турция 24 марта 10:43
Китай сократил импорт автомобилей из Турции В мире 24 марта 10:38
Граждане Казахстана возращены из Азербайджана Казахстан 24 марта 10:30
ВС Армении 24 раза нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 24 марта 10:29
В Азербайджане предпринимаются конкретные и своевременные шаги в борьбе с коронавирусом - политолог Политика 24 марта 10:26
Директор и руководители творческих коллективов Театра оперы и балета перечислили свои зарплаты Фонду поддержки борьбы с короновирусом Общество 24 марта 10:21
Все новости