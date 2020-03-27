Vogue Hotel Nabran передан в пользование Оперативного штаба (ФOTO/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В рамках поддержки мер, осуществляемых государством в направлении пресечения распространения в стране коронавирусной инфекции, Vogue Hotel Nabran временно передан в пользование Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.
Отметим, что несмотря на снижение деловой активности ввиду применения в сферах торговли, туризма и других сферах особого рабочего режима с целью пресечения распространения коронавирусной инфекции, Vogue Hotel Nabran для снижения негативного влияния вышеуказанных факторов на устойчивость бизнеса в сложившейся ситуации вносит свой вклад в обеспечение занятости, а также в экономику страны.
(Текст: Турал Гараджаев)
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