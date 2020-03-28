Глава UAFA: Авиакомпания AZAL заботится о своих сотрудниках

Общество 28 марта 2020 17:34 (UTC+04:00)
Глава UAFA: Авиакомпания AZAL заботится о своих сотрудниках

БАКУ/Trend - Директор организации United Air For Azerbaijan (UAFA) в Великобритании Гвен Берчелл, которая вернулась в Баку из Лондона и была помещена на карантин в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, опубликовала на своей странице в Facebook благодарственный отзыв в адрес экипажа авиакомпании AZAL и медперсонала, наблюдающего за изолированными пассажирами, сообщает Trend.

В свою очередь, руководство AZAL поблагодарило Гвен Берчелл за высокую оценку работы экипажа и за искренний отзыв об Азербайджане.

Приводим перевод ее текста с сохранением оригинальной стилистики автора:

"Снимаю шляпу перед официальными лицами Азербайджана, которые защищают своих граждан и иностранцев на этапе тестирования. Приведу два примера:

Я вылетела рейсом AZAL в Баку, в среду утром, после трех дней путешествия рейсами других авиакомпаний и ожидания в аэропортах. Экипаж авиакомпании AZAL был единственным, кто использовал защитные костюмы - белый для мужчин, оранжевый для женщин. Компания заботится о своих сотрудниках. Я не видела этого нигде, экипажи других авиакомпаний были в своей обычной форме, многие даже не использовали масок.

В настоящий момент я нахожусь на 14-дневном карантине в Олимпийской деревне. В течение последних двух вечеров я слышу, как люди скандируют, свистят, хлопают и делают все, чтобы отдать дань усилиям удивительного персонала, работающего здесь, который в трудных условиях старается заботиться о таком количестве людей. Питание доставляется нам три раза в день, в индивидуальных пакетах. Нам выделены отдельные номера и ванные комнаты, которые постоянно дезинфицируются. Весь персонал с ног до головы облачен в специальные защитные костюмы, ношение которых весь день должно быть адским трудом. Постоянно измеряют температуру нашего тела и после всего этого еще и стараются сохранять веселое расположение духа.

Во всем мире сотрудники, работающие непосредственно с клиентами, делают все возможное, чтобы не позволить коронавирусной инфекции выйти из-под контроля, и Азербайджан - не исключение. Правительство должно гордиться своими работниками. Они проводят потрясающую работу, также как и те, кто координирует все эти усилия.

Этот период пройдет, мы вернемся к нормальной жизни, но я не забуду этот очень позитивный опыт. Завтра я присоединюсь к поющим, скандирующим и хлопающим людям".

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