В Азербайджане волонтеры ПЕА оказывают социальную помощь пожилым гражданам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По призыву президента Ильхама Алиева волонтеры правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) совместно с социальными работниками министерства труда и социальной защиты населения в связи с карантинным режимом с 27 марта оказывают помощь одиноким пожилым гражданам, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ПЕА.

В рамках акции, которая длится уже несколько дней, волонтеры ПЕА и социальные работники министерства труда и социальной защиты населения навещают пожилых людей, а также ежедневно обеспечивают их продуктами питания и необходимыми медицинскими средствами.

Отметим, что в связи с тем, что оперативным штабом при Кабинете Министров с 24 марта по 20 апреля в стране объявлен особый карантинный режим, и в рамках этих мер запрещено выходить из дома лицам старше 65 лет, активисты и волонтеры ПЕА оказывают помощь и социальные услуги на дому одиноким жителям этой категории.

(Текст Эльдар Джанашвили)