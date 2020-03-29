ПО «Азеригаз» возобновил работу в службах ASAN

БАКУ/Trend/ - С сегодняшнего дня ПО "Азеригаз" возобновил обслуживание граждан в первом Центре службы ASAN на проспекте Гейдара Алиева и первом Центре ASAN Kommunal, в каждом из которых работают два "окна", сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на ПО.

Здесь, в первую очередь, предоставляются самые необходимые услуги для того, чтобы абоненты не оставались без газа (восстановление утерянных или поврежденных smart-карт, восстановление закодированных карт и прочее).

Кроме того, те же услуги оказываются в Мардакянском, Хырдаланском и Сабунчинском пунктах услуг, Гянджинском, Шамкирском, Тертерском, Загатальском, Агсуинском, Лянкяранском, Хачмазском, Сальянском региональных газо-эксплуатационных управлениях, а также Сумгайытском газо-эксплуатационном участке.

В административном здании Бакинского регионального департамента продажи газа (Низаминский район, проспект Бабека, 21/24) осуществляется прием и рассматриваются обращения абонентов.

Отметим, что в нерабочие дни с 20 по 28 марта только по Баку было рассмотрено около 1600 обращений, среди которых большее число было связанно с потерей или повреждением smart-карт и восстановлением закодированных карт.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)