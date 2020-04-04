Люди должны учитывать, что в связи с коронавирусом в Азербайджане напряженная эпидемиологическая ситуация - Главный эпидемиолог

БАКУ /Trend/ - В связи с коронавирусом эпидемиологическая ситуация в Азербайджане напряженная, и люди должны учитывать это.

Об этом в субботу сказал Trend главный эпидемиолог министерства здравоохранения Ибадулла Агаев.

По его словам, несмотря на напряженную эпидемиологическую ситуацию, государство принимает все необходимые превентивные меры для сдерживания заболевания. Главный эпидемиолог добавил, что Азербайджан находится в числе передовых стран, ведущих систематическую и организованную борьбу с коронавирусом.

"Ни одна из стран мира не приняла такие действенные превентивные меры как Азербайджан. Однако, некоторые люди не хотят соблюдать установленные государством правила. Они не понимают, что этим они ставят под угрозу свою жизнь. Хочу обратиться к населению, и призвать их осознать суть этой пандемии, соблюдать требования особого режима карантина. Все принятые меры служат обеспечению безопасности людей. Наиболее действенной мерой защититься от вируса в текущей ситуации – оставаться дома, не выходить на улицу. Будучи эпидемиологом, призываю людей не покидать дома, соблюдать все рекомендации и требования», - сказал Ибадулла Агаев.

Он добавил, что, вернувшись, домой люди в первую очередь должны вымыть руки с мылом.

«Для защиты от вируса следует регулярно проветривать помещения, держать овощи в соленой воде, а при использовании промыть обильным количеством воды. Было бы лучше перед едой промыть фрукты кипятком», - подчеркнул Агаев.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране введены ограничения на передвижение.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений на передвижения в стране с 00:00 пятого до 00:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)