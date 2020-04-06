Шамистан Ализаманлы: Жители Азербайджана должны строго придерживаться всех рекомендаций официальных органов

БАКУ/Trend/ - Государство приняло всевозможные меры для защиты населения от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил Trend известный военный диктор Азербайджана, исполнитель военно-патриотических песен и председатель Общественного объединения "Поддержка пропаганды патриотизма" Шамистан Ализаманлы.

По его словам, Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана и другие соответствующие структуры работают в усиленном режиме для минимизации ущерба, который может нанести коронавирус на территории страны.

"Население страны должно строго следовать всем рекомендациям и учитывать предупреждения официальных органов, и внимательно относиться к правилам особого карантинного режима. Люди должны понимать, что наиболее эффективной мерой защиты от коронавирусной инфекции является пребывание дома. Соблюдая эти меры, мы можем защитить себя, своих близких и нашу страну от этого вируса. Я надеюсь, что мы выйдем из этой пандемии с наименьшими потерями. В данном случае мы должны безоговорочно соблюдать все правила в рамках этих мер. Наше государство делает все возможное". - сказал диктор.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 пятого апреля по 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)