Порядка 10 тыс. водителей привлечены к административной ответственности

БАКУ/Trend/ - За нарушение специального карантинного режима, применяемого Главным управлением государственной дорожной полиции в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в период с 00:00 8 апреля по 00:00 9 апреля 2020 года 1445 человек, управлявших транспортными средствами на автомобильных дорогах страны, были привлечены к административной ответственности по 211 статье Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на Управление.

По данным источника, с первого апреля 2020 года по сегодняшний день к административной ответственности за нарушение особого карантинного режима на автомобильных дорогах Азербайджана, в том числе столицы, привлечены 9 959 участников движения.