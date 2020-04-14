В Азербайджане обнародовано расписание школьных телеуроков на завтра

БАКУ/Trend/ - Обнародован график школьных занятий на 15 апреля в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş, передает во вторник Trend со ссылкой на ведомство.

Отметим, что с 11 марта на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş при организационной поддержке министерства образования для учащихся транслируется программа "Время урока", в рамках которой пять дней в неделю проводятся телеуроки. Занятия охватывают все классы обучения.

Те, кому не удалось посмотреть программу "Время урока", могут отслеживать видеоуроки на YouTube канале министерства образования, на официальной странице в Facebook, а также на портале видеоуроков минобразования.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев: Ровшан Гусейнов)