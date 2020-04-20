Профессиональные учебные заведения бесплатно предоставят учащимся учебные пособия

БАКУ/Trend/ - Профессиональные учебные заведения будут использовать инновационные технологии и новые методы обучения в учебно-воспитательном процессе и обеспечат учащихся бесплатно учебными пособиями.

Этот вопрос нашел свое отражение в поправках, внесенных Кабинетом министров в "Примерный устав высшего учебного заведения, созданного государством и муниципалитетом" и "Примерный устав учреждения профессионального образования, созданного государством и муниципалитетом».

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление по данному вопросу.

Согласно решению, были расширены полномочия высших и профессиональных учебных заведений. Таким образом, ВУЗ-ы были отнесены к "Централизованной образовательной информационной системе" и государственной электронной информационной системе "Студент-выпускник".

В результате этого организации профессионального образования будут не только использовать инновационные технологии и новые методы обучения, но и бесплатно предоставят учебные пособия учащимся.