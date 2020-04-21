Обнародована статистика миграционной службы Азербайджана за первый квартал 2020 года

БАКУ/Trend/ - В Государственную миграционную службу Азербайджана обратились около 120 тысяч иностранцев и лиц без гражданства.

Как сообщает во вторник Trend, эта информация отражена в статистических показателях Службы за первый квартал 2020 года.

Согласно информации, за отчетный период Служба вынесла 3 389 решений в сфере миграции, в том числе в связи с нарушением требований административного законодательства. Из них 1 685 связаны с применением административных санкций в виде штрафов из-за нарушения требований соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях без выдворения из страны. Из числа данных решений 1 120 были вынесены в связи с выездом за пределы страны при оплате штрафа, остальные 565 – об узаконивании проживания на территории страны.

Из 1 558 решений в связи с ограничениями на въезд в страну 351 были вынесены по применению административных санкций в виде штрафов из-за нарушения требований соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях с выдворением из страны, а 1 207 решений были связаны с нарушением требований соответствующих статей Миграционного кодекса.

За отчетный период за нарушение требований по привлечению к труду иностранцев и не имеющих гражданство лиц вынесены 48 решений.

В течение первого квартала в связи с продлением срока временного пребывания в стране, получением разрешения на временное и постоянное проживание, выдачей, восстановлением и отказом от гражданства, а также в связи с установлением гражданства и статуса беженца, получением, продлением срока разрешения на осуществление трудовой деятельности в стране в Службу поступили 40 738 обращений. Каждое из обращений было рассмотрено в рамках законодательства и были вынесены соответствующие решения.

За вышеуказанный период в связи с регистрацией по месту нахождения обратились 119 874 иностранца и лица без гражданства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)