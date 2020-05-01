В Азербайджане обсуждается возобновление работы столичного метро

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обсуждается возобновление деятельности бакинского метро.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов, передает в пятницу Trend.

По его словам, обсуждения в связи с этим вопросом еще не завершились.

"На следующей неделе будет принято решение по этому вопросу. Затем население получит детальную информацию", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)