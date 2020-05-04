В Азербайджане во время режима карантина оштрафованы 48 295 владельцев транспортных средств

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане во время особого режима карантина оштрафованы 48 295 владельцев транспортных средств.

Об этом на сегодняшнем брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли, сообщает в понедельник Trend.