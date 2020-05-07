В Азербайджане адресную соцпомощь смогут получать и семьи, имеющие банковский кредит

Общество 7 мая 2020 11:15 (UTC+04:00)
В Азербайджане адресную соцпомощь смогут получать и семьи, имеющие банковский кредит

БАКУ /Trend/ - Согласно изменению, предлагаемому в закон "Об адресной социальной помощи", семьи, имеющие банковский кредит, тоже смогут получать адресную государственную социальную помощь.

Об этом сказал заведующий отделом политики социального обеспечения министерства труда и социальной защиты населения Бабек Гусейнов, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что в настоящее время кредит обратившейся семьи, взявшей его в течение последнего года, считается ее доходом: "Во многих случаях это приводило к тому, что семьи не могли получать социальную помощь. Согласно новым изменениям, при назначении адресной социальной помощи кредиты учитываться не будут".

Отметим, что проект новых изменений, предлагаемых в закон "Об адресной социальной помощи", подготовлен и уже представлен министерством в парламент.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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