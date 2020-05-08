В Азербайджане запрещена реклама энергетических напитков во время детских передач
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане запрещена реклама энергетиков во время детских передач, сообщает в пятницу Trend.
Вопрос об этом отражен в поправке в закон "О рекламе", которая обсуждалась на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
Согласно поправке, под запрет попадает обращение к несовершеннолетним в связи с употреблением энергетических напитков и прерывание детских программ (передач) рекламой данной продукции.
После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в последнем, третьем чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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