На новой станции бакинского метро установлены 17 эскалаторов
БАКУ/Trend/ - На новой станции метро с условным названием "В3" продолжаются работы, сообщил в субботу Trend глава пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.
Он отметил, что данная станция метро будет состоять из трех этажей. В настоящее врем на станции уже установлены 17 эскалаторов. Для удобства и комфорта пассажиров также устанавливаются лифты. Можно сказать, что текущие работы почти завершены. В связи с ограничениями в рамках карантинного режима, ввоз какого-либо оборудования может потребовать определенного времени. В таком случае станция метро может быть сдана в эксплуатацию пассажирам к концу года.
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