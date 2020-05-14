Порядка 20 тыс абитуриентов подали заявления в вузы и колледжи Азербайджана

БАКУ /Trend/ - За два дня с начала приема документов в вузы и колледжи Азербайджана электронные заявления подали 19 565 абитуриентов, сообщает в четверг Trend.

По I группе специальностей заявления подали 8 300 абитуриентов, по II - 3 654, по III - 6 183 и по IV группе - 1 428 абитуриентов.

До настоящего времени 17 281 из подавших заявления хотят обучаться в азербайджанском, 2 284 - в русском секторе.

Число абитуриентов, прошедших регистрацию по V группе специальностей - 12 510 человек, по уровню среднего образования (на базе среднего общего образования - 11 лет) - 12 505 человек.

Напомним, что с 12 мая Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) начал прием документов в вузы и колледжи Азербайджана на 2020/2021 учебный год. Прием документов продолжится в онлайн-режиме до пятого июня.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)