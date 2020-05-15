Чингиз Гусейнзаде: Пандемия не повлияет на численность азербайджанских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх

БАКУ/Trend/ - Пандемия не повлияет на численность азербайджанских спортсменов, которые будут участвовать в предстоящих Олимпийских играх.

Об этом в пятницу сказал Trend вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде, комментируя ход тренировок азербайджанских атлетов в период карантинного режима.

По его словам, уровень подготовки наших спортсменов для участия в Летних Олимпийских играх «Токио-2020» достаточно высок.

Вице-президент НОК отметил, что несмотря на ограничения в рамках режима карантина, спортсмены, независимо от вида спорта и его особенностей, по возможности, готовятся, сохраняя спортивную форму: «Этим больше занимаются федерации. К примеру, атлет Назим Гусейнов, завоевавший олимпийскую лицензию, занимается не только дома, но и тренируется вместе с тренером на берегу моря, укрепляя физическую форму. У нас достаточно спортсменов, которые находят разные альтернативные пути для тренировок в своем виде спорта».

По словам Гусейнзаде, в связи с отменой или переносом спортивных мероприятий они пока тренируются для поддержания формы: «После того, как будет составлен график соревнований, наши спортсмены начнут готовиться более серьезно».

Он также отметил, что пандемия вряд ли отразится на численности спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх в Токио: «Тот факт, что соревнования будут проведены через год, не повлияет на сокращение числа участников, наоборот, послужит их росту. Учитывая, что в некоторых видах спорта началась выдача лицензий, для спортсменов нового поколения могут быть созданы условия для получения путевки на Олимпийские игры».

Отметим, что XXXII летние Олимпийские игры, которые должны были пройти в столице Японии - Токио в 2020 году, перенесены на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)