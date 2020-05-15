Возбуждено уголовное дело в отношении директора бакинской музшколы

БАКУ /Trend/ - В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре рассмотрена поступившая информация о присвоении зарплат учителей директором детской музыкальной школы № 7 им. Г. Сарабского при Главном управлении культуры г. Баку Мехрибан Рустамовой, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры.

В результате проведенных следственно-оперативными мероприятий появились обоснованные подозрения в том, что Рустамова, злоупотребляя служебными полномочиями, незаконно забрала зарплатные банковские карты отдельных педагогов и лично снимала по ним деньги в банкоматах, а также требовала значительную часть месячных зарплат у учителей, присвоив в итоге крупные денежные средства.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Азербайджана.

В результате обысков, проведенных по решению суда в кабинете Рустамовой, дома ии автомобиле, были обнаружены и изъяты 40 банковских карт на имена преподавателей музыкальной школы, денежные средства в различной валюте в размере 40 тысяч манатов, 36 аттестатов на имена учащихся музыкальной школы, табельные ведомости школы, книга приказов, ноутбук и другие документы и предметы, представляющиеинтерес для следствия.

В ходе следствия Рустамова призналась, что держала у себя 40 пластиковых карт, с которых снимала в банкоматах зарплаты сотрудников. Следствие также имеет основания подозревать, что Рустамова незаконно собирала деньги с педагогов, часть средств передавала сотруднику Главного управления культуры города Баку, а остальное присваивала.

В настоящее время продолжаются надлежащие следственно-оперативные мероприятия.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)