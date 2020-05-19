В Азербайджане вводится новое требование для работодателей

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане для работодателей вводится новое требование в связи с лицами, утратившими трудоспособность, или имеющими профессиональные болезни, сообщает во вторник Trend.

Вопрос об этом отражен в новой статье в закон "О занятости", которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно данной статье в соответствии с законом "О правах лиц с инвалидностью" работодатели обязаны выделить или организовать новое рабочее место для трудоустройства лиц, утративших трудоспособность в результате несчастного случая на этом производстве, или имеющих профессиональные болезни, в результате которых они стали инвалидами.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)