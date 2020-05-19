С завтрашнего дня будет ограничено движение на одной из улиц Баку

БАКУ/Trend/ - С завтрашнего дня на улице Асафа Зейналлы в поселке Баладжары в Бинагадинском районе Баку начнутся ремонтно-строительные работы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

За время проведения работ движение автотранспортных средств на этой улице частично и поэтапно будет ограничено.

Просьба к водителям быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков и правила дорожного движения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)