С завтрашнего дня будет ограничено движение на одной из улиц Баку
БАКУ/Trend/ - С завтрашнего дня на улице Асафа Зейналлы в поселке Баладжары в Бинагадинском районе Баку начнутся ремонтно-строительные работы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
За время проведения работ движение автотранспортных средств на этой улице частично и поэтапно будет ограничено.
Просьба к водителям быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков и правила дорожного движения.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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