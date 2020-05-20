В Центральном таможенном госпитале можно будет ознакомиться с результатами анализов в режиме онлайн

Для обеспечения большего комфорта для своих пациентов в период пандемии коронавируса Центральный таможенный госпиталь внедрил еще один инновационный сервис.

Отныне пациенты смогут получить результаты лабораторных анализов, МРТ и КТ, не выходя из дома, в режиме онлайн на официальной интернет-странице госпиталя.

Для этого необходимо зайти на сайт Центрального таможенного госпиталя https://customshospital.az в отдел «личный кабинет» и ввести номер L-карты. Номер карты выдается всем обращающимся в госпиталь при регистрации.

В результате каждый пациент госпиталя сможет в своем личном онлайн-кабинете отслеживать как результаты последних анализов, так и проведенных ранее обследований.

Конфиденциальность данной информации, содержащейся в личном онлайн-кабинете, полностью защищена. Получить более подробную информацию можно, позвонив по номеру: (+99412) 404 08 08.