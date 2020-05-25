За период пандемии в Азербайджане были освобождены более 600 заключенных

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за период пандемии были освобождены 624 заключенных, 310 арестованных лиц были отпущены под домашний арест.

Как сообщает Trend, об этом министр юстиции Фикрет Мамедов сказал на оперативном совещании в формате видеоконференции с участием руководства Пенитенциарной и медицинской служб, начальников пенитенциарных учреждений, а также других соответствующих должностных лиц министерства.

Министр подчеркнул, что деятельность Пенитенциарной службы должна строиться строго в соответствии с указаниями главы государства, и существующие недочеты и недостатки в этой сфере должны быть устранены: "Некоторые сотрудники халатно относятся к должностным обязанностям, допускаются нарушения, которые создают условия для коррупции или других негативных явлений, что вызывает недовольство и жалобы граждан. За последние два года в связи с подобными случаями были подвергнуты дисциплинарному наказанию около 470 сотрудников Пенитенциарной службы. Из них 40 человек были освобождены от должностей или уволены из органов юстиции, материалы по двум фактам были переданы в суды".

Также Мамедов потребовал от руководителей Пенитенциарной службы и подведомственных учреждений более надежного обеспечения прав заключенных и обвиняемых лиц, строгого соблюдения правил режима и усиления воспитательной работы, дисциплины. В то же время были даны конкретные инструкции по повышению эффективности Пенитенциарной и медицинской служб, усовершенствованию кадровой работы, повышению профессионализма и чувства ответственности сотрудников, усилению эффективного контроля за деятельностью подведомственных учреждений. Была доведена до внимания необходимость по усилению прозрачности и общественного контроля в этой сфере.