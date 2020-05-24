Кямран Байрамов: Меры наказания за нарушение правил карантина должны быть ужесточены

БАКУ /Trend/ - Условия применения карантина в закрытых и открытых помещениях (общественный транспорт, предприятия общественного питания и торговли, парки и бульвары) должны быть пересмотрены, требование о соблюдении социальной дистанции ​​должно широко пропагандироваться среди населения, использование медицинских масок должно стать обязательным, наказания за нарушение этих правил должны быть ужесточены.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Кямран Байрамов.

Депутат сказал, что последние данные правительства о распространении коронавируса в нашей стране значительно увеличивают вероятность второй волны пандемии в Азербайджане.

Байрамо отметил, что соответствующие государственные учреждения и медицинские работники прилагают серьезные усилия для снижения случаев заражения вирусом.

"Наше правительство также сняло некоторые карантинные ограничения и создало условия, чтобы жизнь постепенно вернулась в нормальное русло. Но, к сожалению, есть те, кто рассматривает смягчение карантинного режима в нашей стране как полное снижение угрозы пандемии и таких людей не мало. Есть люди, которые делятся маразматическими заявлениями в социальных сетях, такими как «коронавируса нет», «коронавирус - это политическая и экономическая игра», «коронавирус - это повод для стран принимать репрессивные меры против граждан».

Они не понимают, что такие взгляды и заявления сбивают с толку общественность и влияют на эффективность борьбы с пандемией со стороны наших соответствующих учреждений. В результате, некоторые из жителей нашей страны, поверив в эти ложные суждения, успокаиваются, игнорируют правила санитарии и гигиены, не используют медицинские маски и дезинфицирующие средства", - добавил депутат.

Байрамов также сказал, что в результате исключительной работы правительства Азербайджана, государственных учреждений и врачей масштабы коронавирусной инфекции были сведены к минимуму.

"Однако, чтобы сократить количество пандемических инфекций в стране и контролировать ситуацию, очень важно, чтобы государственные органы приняли соответствующие строгие меры в рамках действующего законодательства", - добавил он.

(Автор: Эльчин Мехтиев)